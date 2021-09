Concurso EsPCEx convoca mais de 37 mil para provas no fim de semana

As provas do concurso EsPCEx estão marcadas para este fim de semana e os candidatos devem estar atentos aos locais que realizarão os exames.

O cartão de confirmação de inscrição já está disponível e deve ser acessado de forma individual pelo candidato, no próprio site da EsPCEx.

Acesse os locais de provas do concurso EsPCEx 2021

Conforme o cronograma, no sábado, 25, será aplicado o primeiro exame intelectual, composto por provas de Português, Redação, Física e Química.

A entrada dos candidatos nos locais será até 12h30 e a prova deve ser realizada das 13h30 às 18h (todos conforme horário de Brasília).

Já no domingo, 26, será o segundo exame intelectual, este com provas de Matemática, Geografia, História e Inglês. O horário de entrada e de realização da prova são os mesmos do dia anterior.

Os gabaritos devem ser divulgados na segunda, 27, a partir das 18h. Já os pedidos de revisão de gabaritos serão aceitos até 30 de setembro.

Segundo estimativa feita pela Folha Dirigida, com base na listagem divulgada pela EsPCEx, estão inscritos no concurso, aproximadamente, 37.500 candidatos.

Estes concorrem as 440 vagas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres, divididas da seguinte forma:

Ampla concorrência: 320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino;

Próximas fases do concurso EsPCEx

Além das provas, os candidatos devem passar por demais fases já comuns em concursos militares. Na EsPCEx, serão aplicadas:

inspeção de saúde

exame de aptidão física

Composto por corrida de 12 minutos, flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra.

avaliação psicológica.

Os aprovados e convocados para a Escola Preparatório de Cadetes ingressam no posto de aluno. Durante o primeiro ano de formação é pago um soldo de R$1.185. Já nos demais quatro anos, passa ao posto de cadete com soldo no valor de R$1.630.

Formação acontece em São Paulo e Rio de Janeiro

Durante o período de formação, os alunos devem cumprir o regime de internato. Primeiro, são encaminhados para o curso durante um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas-SP. Já nos próximos quatro anos de curso, a formação acontece na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ.

Os cursos variam para candidatos do sexo masculino e as do sexo feminino. O cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes Cursos: Infantaria; Cavalaria; Artilharia; Engenharia; Comunicações; Intendência; ou Material Bélico.

Já para as mulheres, as opções são Curso de Intendência ou de Material Bélico.

O concurso da EsPCEx costuma acontecer anualmente e tem como requisitos o nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do ensino médio. Além de idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.