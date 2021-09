Concurso Hemobrás: conheça a estatal vinculada à Saúde

O concurso Hemobrás está confirmado! A seleção, que é de âmbito federal, já tem banca organizadora definida e pode ter seu edital publicado a qualquer momento. Mas o que faz essa empresa? O que é a Hemobrás? Essas e outras questões Folha Dirigida responde a seguir.

A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é uma uma estatal vinculada ao Ministério da Saúde.

A empresa trabalha para reduzir a dependência externa do Brasil no setor de derivados do sangue e biofármacos, ampliando o acesso da população a medicamentos essenciais à vida de pessoas com hemofilia, além de pacientes de imunodeficiências genéticas, cirrose, câncer, Aids, queimaduras, entre outras doenças.

A Hemobrás tem como missão pesquisar, desenvolver e produzir medicamentos hemoderivados e biotecnológicos para atender prioritariamente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, a empresa busca ser reconhecida pela produção sustentável de medicamentos hemoderivados e biotecnológicos, contribuindo para a garantia de abastecimento do SUS e melhoria da qualidade de vida dos pacientes, por meio de profissionais qualificados e engajados.

Hemobrás fala sobre novo concurso

A Hemobrás ainda não confirmou quantas vagas e quais cargos serão contemplados em seu próximo concurso. No entanto, segundo a empresa, o edital de abertura de inscrições poderá ser publicado em breve, indicando as oportunidades que serão oferecidas.

A duração do contrato com a banca organizadora, o Instituto Consulplan, será de 12 meses, contando da sua assinatura, que ocorreu em 17 de setembro.

“Prazo necessário para que sejam realizados todos os procedimentos da seleção, incluindo publicação do edital, recebimento de inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados”, disse a Hemobrás.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Empresa Brasileira de Hemoderivados

: Empresa Brasileira de Hemoderivados Cargos : a definir

: a definir Vagas : a definir

: a definir Requisitos : a definir

: a definir Remuneração : a definir

: a definir Banca : Instituto Consulplan

: Instituto Consulplan Status: aguardando edital

Último concurso Hemobrás ocorreu em 2013

O último concurso Hemobrás foi realizado em 2013. Na época, foram oferecidas 183 vagas, sendo 11 destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

As vagas foram distribuídas entre os cargos de assistente administrativo e técnico em produção de hemoderivados e biotecnologia (nível médio), e analista de gestão corporativa, especialista em produção de hemoderivados e biotecnologia (nível superior, em diversas especialidades).

As oportunidades foram para atuação em Brasília DF e na região metropolitana do Recife PE. Os vencimentos variaram entre R$1.575,72 e R$4.854,44.

O concurso teve a organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). Já os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, com 40, 50 ou 60 questões, dependendo do nível de escolaridade.

Na parte de Conhecimentos Básicos, todos os candidatos tiveram que responder a perguntas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico-Matemático e Noções de Legislação. Os aprovados foram contratados de acordo com o regime celetista.