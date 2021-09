Concurso Senado: 40 vagas estão mantidas no PLOA 2022

As 40 vagas para o novo concurso do Senado Federal estão mantidas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022, apresentado pelo Governo na terça-feira, 31. Dessa forma, há estimativa de que os aprovados possam ser nomeados no próximo ano.

Vale destacar que o projeto ainda será debatido e votado pelo Congresso Nacional, o que poderá gerar alteração no número de provimentos previstos. Nos últimos anos, os Orçamentos da União já previam vagas para ingresso no Senado Federal.

Em 2019, a presidência do Senado autorizou a realização de novo concurso público com 40 vagas. Na época, uma comissão foi formada para dar prosseguimento aos trâmites internos do edital.

O grupo desenvolveu o projeto básico, recebeu propostas de bancas organizadoras e indicou o Cebraspe como instituição a ser contratada para aplicação das provas.

Porém, com o avanço da pandemia da Covid-19 no país, em agosto de 2020, o Senado suspendeu a comissão organizadora do concurso. Dessa forma, os preparativos para abertura da seleção foram adiados.

Para que sejam retomados são necessárias determinações da nova presidência e Comissão Diretora da Casa. No entanto, ainda não há decisões a respeito do ingresso de servidores efetivos este ano.

A previsão dos provimentos no Orçamento de 2022 pode contribuir para o retorno dos preparativos e publicação do edital para novos servidores.

Concurso oferece salários iniciais de até R$34 mil

O concurso Senado terá 40 vagas distribuídas entre níveis médio e superior. Desse quantitativo, 24 serão para técnico na especialidade de policial legislativo. Para concorrer a esse cargo é preciso apenas do ensino médio completo. Os salários são de R$20.410,07.

Também serão abertas quatro chances para advogado. Graduados em Direito poderão ter remunerações iniciais de R$34.443,96, se aprovados no processo seletivo.

Outras 12 oportunidades serão disponibilizadas para analista legislativo, em especialidades com exigência de nível superior em ramos específicos. Como Administração (duas), Arquivologia (uma), Assistência Social (uma), Contabilidade (uma), Enfermagem (uma).

Assim como Informática Legislativa (uma), Processo Legislativo (duas), Registro e Redação Parlamentar (uma), Engenharia do Trabalho (uma), Engenharia Eletrônica e Telecomunicações (uma). Nesse caso, os ganhos atuais são de R$26.880,04.

Os valores já contam com o auxílio-alimentação de R$982,28, como na tabela abaixo:

Carreiras Vencimento Auxílio-alimentação Remuneração total Policial R$19.427,79 R$982,28 R$20.410,07 Analista R$25.897,76 R$982,28 R$26.880,04 Advogado R$33.461,68 R$982,28 R$34.443,96

Com a reserva no Orçamento e a melhora da pandemia do país, é possível que os trâmites do concurso Senado sejam retomados e o edital possa, enfim, ser publicado.

Concurso Senado já tem estrutura de provas definida

O Senado Federal já informou quais serão as etapas do concurso. De acordo com o projeto do edital, ao qual Folha Dirigida teve acesso, em 2020, os candidatos serão avaliados pelas seguintes fases:

► Policial legislativo: prova objetiva; prova discursiva; exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social; prova de títulos.

► Analista legislativo: prova objetiva; prova discursiva; prova prática (para especialidade de registro e redação parlamentar); prova de títulos.

► Advogado: prova objetiva; prova discursiva; prova oral; prova de títulos.

Haverá ainda perícia médica e procedimento de heteroidentificação para inscritos com deficiência e concorrentes autodeclarados negros, respectivamente.

Em função do espaço de tempo, é possível que o projeto básico possa ser alterado. Porém, essa estrutura já pode servir como base para os estudos.