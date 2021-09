Confira o que abre e fecha no Acre na próxima semana durante ponto facultativo e feriado de 7 de setembro

Durante o ponto facultativo de segunda-feira (6) e o feriado de terça-feira (7), alguns setores no Acre vão suspender atendimento ao público.

O governo já decretou que o atendimento nas unidades de saúde do Estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias não vão sofrer alteração.

Com o decreto do ponto facultativo, ficam os secretários e demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço.

Oca

A Central de Serviço Público (OCA) suspendeu os atendimentos na segunda e na terça-feira. O expediente volta ao normal na quarta-feira (8).

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Acre informou que as agências em todo o Estado vão abrir normalmente na segunda, mas terão os atendimentos suspensos na terça, por conta do feriado nacional.

Correios

As centrais dos Correios também vão funcionar na segunda, mas não terão expediente na terça.

Via Verde Shopping

O shopping vai funcionar normalmente na segunda e terça-feira, das 10h às 22h.