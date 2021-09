Cursos gratuitos são oferecidos pelo Instituto Butantan

A partir desse mês de setembro vão estar abertas as inscrições para os cursos on-line e gratuitos, de curta duração, sobre animais venenosos oferecidos pela Escola Superior do Instituto Butantan. Ministrado através da plataforma Zoom, as especializações têm o intuito de aproximar a ciência dos cidadãos.

Os participantes poderão aprender mais sobre os animais venenosos, prevenção de acidentes, tratamento e desmistificação de algumas crendices, e ter conhecimentos sobre ações de conservação e promoção da saúde pública .

As vagas para os cursos são limitadas e o preenchimento será feito de acordo com a ordem de inscrição, que deve ser realizada pelo site do Instituto Butantan . As aulas têm início em 20 de setembro.

Fundado em 23 de fevereiro de 1901, inicialmente com o nome de Instituto Serumtherapico, o Instituto Butantan atualmente se destaca como centro de pesquisa biológica . Dentre suas competências está a responsabilidade por grande parte da produção de vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, e de soros imunoterápicos utilizados para combater acidentes causados por animais venenosos.

Nem todo mundo sabe, mas o Instituto Butantan, localizado em São Paulo, possui um parque e quatro museus (Museu Biológico do Instituto Butantan, Museu Histórico, Museu de Microbiologia e Museu de Saúde Pública Emílio Ribas) que são considerados pontos turísticos.

O Instituto ganhou notoriedade em 2020 com a produção da vacina CoronaVac, usada contra o novo coronavírus (Covid-19) que foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial.

Programação dos cursos

– Escorpiões de Importância em Saúde

Data: 20 de setembro

Horário: 10h às 12h

Próximas turmas: 20/9; 1/12

Inscrições a partir de: 14 de setembro

– Serpentes de Importância em Saúde

Data: 22 de setembro

Horário: 9h às 11h

Próximas turmas: 22/9; 26/10; 30/11

Inscrições a partir de: 15 de setembro

– Aranhas de Importância em Saúde

Data: 24 de setembro

Horário: 10h às 12h

Próximas turmas: 24/09

Inscrições a partir de: 17 de setembro

– Anfíbios: Biologia, Venenos e Folclore

Data: 9 e 10 de novembro

Horário: 18h às 20h

Inscrições a partir de: 28/10