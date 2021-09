Deputada quer saber dos gastos em manifestações de 7 de setembro: ‘Utilizou helicóptero’

Através de requerimento encaminhado à mesa diretora da Câmara Federal, a deputada Perpétua Almeida (PCdoB) quer saber o quanto e em que foi gastos de dinheiro público pelo governo federal na organização das manifestações do dia 7 de Setembro. O documento requer ao ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira, informações sobre as despesas totais utilizadas pelo presidente Jair Bolsonaro nos atos do feriado de Independência.

Tanto em Brasília quanto em São Paulo, antes de discursar, Bolsonaro fez sobrevoos pelas concentrações na Esplanada dos Ministérios e Avenida Paulista, respectivamente. O presidente estava a bordo de helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a parlamentar, os atos de Bolsonaro são considerados de “pré-campanha eleitoral”. “Foi pública e notória a utilização de um helicóptero, que o presidente, assessores, seu filho e ministros acenavam para os manifestantes presentes na Esplanada dos Ministérios num verdadeiro ato de pré-campanha eleitoral. A manifestação é permitida de forma pacífica, a utilização de recursos públicos para financiá-la não”, disse a parlamentar.