Desempenho do PIB do Brasil no 2º trimestre fica em 38º em ranking de 48 países

O desempenho do Produto Interno Bruno (PIB) brasileiro no segundo trimestre de 2021 ocupa o 38º lugar dentro de um ranking com quase 50 países, segundo levantamento elaborado pela Austing Rating. A lista traz os resultados das maiores economias do mundo.

A comparação leva em conta a queda de 0,1% da economia no 2º trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). O Brasil está abaixo de países como China, Itália, França, Japão e Reino Unido (veja mais abaixo o ranking completo).

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.

Veja ranking completo abaixo:

Portugal: 4,9%

Reino Unido: 4,8%

Letônia: 4,4%

Áustria: 4,3%

Islândia: 4,2%

Israel: 3,6%

Indonésia: 3,3%

Holanda: 3,1%

Espanha: 2,8%

Hungria: 2,7%

Itália: 2,7%

Dinamarca: 2,3%

Finlândia: 2,1%

Polônia: 2,1%

Eslováquia: 2,0%

Eslovênia: 1,9%

Romênia: 1,8%

Alemanha: 1,6%

Estados Unidos: 1,6%

México: 1,5%

Bélgica: 1,4%

China: 1,3%

Arábia Saudita: 1,1%

Estônia: 1,1%

Noruega: 1,1%

Chile: 1,0%

Lituânia: 1,0%

República Tcheca: 1,0%

França: 0,9%

Suécia: 0,9%

Peru: 0,9%

Turquia: 0,9%

Coreia do Sul: 0,7%

Bulgária: 0,4%

Tailândia: 0,4%

Japão: 0,3%

Chipre: 0,2%

BRASIL: -0,1%

Croácia: -0,2%

Canadá: -0,3%

Ucrânia: -0,8%

Hong Kong: -0,9%

Taiwan: -1,1%

Filipinas: -1,3%

Cingapura: -1,8%

Malásia: -2,0%

Tunísia: -2,0%

Colômbia: -2,4%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil recuou 0,1% no 2º trimestre de 2021 na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Frente ao mesmo trimestre de 2020, o crescimento foi de 12,4% – alta largamente explicada pela base fraca de comparação.