Dupla sertaneja acreana Dely & Diely lança primeiro EP da carreira pela Universal Music Brasil em São Paulo

A dupla acreana do seguimento sertanejo, Dely & Diely, lança nesta sexta-feira 17 de setembro, o primeiro Extended Play (EP) da carreira, disponível em todas as plataformas digitais de streaming. Naturais de uma comunidade no município de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, as irmãs, Maria Rita e Maria Adriele, que moram atualmente em São Paulo (SP).

O EP “Dely & Diely (Vol. 1)”, lançado sob o selo da gravadora Top Music da Universal Music Brasil, contém seis faixas e duas destas já possuem videoclipes, dirigidos por Bruno Mascaro. Os singles “Meu Cachorro” e “Vou Te Deixar Ir” foram escritos pela dupla e produzidos por Kaskavel, Marquinhos CD e DJ Juninho Portugal, ex-integrante e ex-produtor da banda Djavu.

Para Dely a gravação dessas músicas em um sonho da vida inteira, “O que nos motivou a seguir na música foi um sonho que tínhamos desde criança de sermos cantoras. Nossos pais e amigos nos motivavam bastante, nos colocavam para cantar, então nós decidimos buscar este sonho. Agora estamos em São Paulo e acabamos de ser lançadas pela Universal Music”, disse Dely.

Muita Luta

Segundo as jovens, que têm como inspirações as duplas Maiara e Maraísa e Simone e Simária, moraram antes de São Paulo em Rio Branco, interior de Rondônia e Mato Grosso. A partir do mês de setembro haverá um lançamento semanal de um videoclipe de cada faixa que foi produzida. Nesta semana, foi postado o vídeo de “Vou Te Deixar Ir” e “Meu Cachorro.

As expectativas, segundo a dupla, são as melhores agora. “Saímos de um local muito difícil, em tudo que se possa imaginar com a ajuda de nossa família e alguns amigos. Mas vencemos. Só pelo fato de estarmos até aqui, já realizamos nosso sonho, que é de estar no palco, de poder estar em uma gravadora e de poder ouvir nossas próprias músicas”, destaca.

Assista os clipes de “Vou Te Deixar Ir” e “Meu Cachorro”:

https://www.youtube.com/watch?v=VHamjUq7wwE