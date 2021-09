Em consequência dos protestos na BR-364, postos amanhecem sem gasolina em Rio Branco

Mesmo após um dia após o bloqueio dos caminhoneiros na BR-364, entre Acre e Rondônia, que começou na quarta-feira (8) ter finalizado, diversos postos de combustíveis amanheceram sem gasolina e dísel nas bombas neste sábado (11), em Rio Branco.

Um frentista de um posto no centro de Rio Branco disse que a falta de combustível é consequência do protesto que impediu a passagem dos caminhões, mas que como foi finalizado na noite de sexta-feira (10), a expectativa é que o problema seja solucionado ainda na tarde deste sábado. “A passagem já foi liberada e os caminhões com os combustíveis já estão a caminho”.