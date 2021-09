Em uma canetada, Gladson Cameli exonera 6 funcionários e nomeia 16 nesta quarta

O governador do Acre, Gladson Cameli, iniciou o mês de setembro dando as famosas “canetadas”. Dentre exonerações e nomeações, foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (01), 26 decisões, formalizadas por meio de decretos, que exoneram, nomeiam e mudam lotações de servidores que ocupam os chamados Cargos em Comissão (CEC) no estado.

Os destaques destas mudanças foram referentes à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Somente em uma decisão, nove servidores que eram da Sesacre, e que variam entre CEC-1 e CEC-7, foram realocados na Sefaz, e vice-versa.

Além disto, também houveram mais quatro nomeações na Sefaz, totalizando 13 modificações no referido órgão governamental.

A Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov) também ganhou mais uma integrante. Trata-se de Paula Menezes Alves Ferreira, que antes ocupava o cargo de chefe de departamento na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).

O número de exonerações, segundo o DOE, foram seis. Deste montante, quatro trabalhavam na Sesacre, que ocupavam CEC-5 e CEC-6.