Emprego no Brasil registra saldo positivo pelo oitavo mês, mas taxa continua em 14%

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência mostram que o Brasil abriu 372.265 vagas de trabalho em agosto, no oitavo mês consecutivo de saldo positivo. Esse resultado decorreu de 1.810.434 admissões e de 1.438.169 desligamentos.

O total de empregos com carteira no país somou 41.566.955 em agosto, o que representa uma variação de 0,9% em relação ao mês anterior. Os números positivos do Caged contrastam com a taxa de desemprego no país de 14,1% no segundo trimestre, dado divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no mês passado. O número se refere ao total de empregos, com e sem carteira assinada.

Todos os 5 setores tiveram saldo positivo Os dados do Caged apontam saldo positivo no nível de emprego nos cinco grupos de atividade econômica.