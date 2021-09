Espetáculo que conta a história do Acre estreia temporada na próxima semana

A peça Afluentes Acreanas estreia nova temporada em 18 de setembro e segue todo sábado e domingo, até dia 10 de Outubro, às 19h30, no Memorial dos Autonomistas, no Centro de Rio Branco. O espetáculo foi escrito por Jaqueline Chagas e navega na história do Acre.

“Sei que eu nasci no seringal Transval em Tarauacá e que minha bisa é do rumo do Humaitá, pouca informação, mas suficiente pra ela me dizer que era Huni Kuin que predominava lá, eu me lembro da satisfação de finalmente ter certeza de alguma coisa”, escreve Jaqueline.

O espetáculo é financiado pela Lei Aldir Blanc através da Fundação de Cultura Elias Mansour e o uso de máscara é obrigatório durante a permanência no local. Haverá a disponibilidade de 40 lugares e a entrada dos espectadores será por ordem de chegada. A peça não é recomendada para menores de 12 anos.

A peça

A peça Afluentes Acreanas começou a ser escrita em 2018, a partir de conversas e vivências da escritora no interior do Acre com bisavós e avós, mas foi finalizada apenas em 2020. Além disso, a peça recebeu o 3º lugar no Prêmio de Literatura na categoria dramaturgia da Fundação Garibaldi Brasil, através da Lei Aldir Blanc na edição do ano passado.

Além disso, através da lei Aldir Blanc, o espetáculo foi aprovado para realizar 12 apresentações divididas em duas temporadas, quatro apresentações em Janeiro de 2021 e oito em setembro de 2021, contando com uma nova identidade visual, mas com o mesmo designer e figurinista, desta vez o espetáculo quis trazer cor e referências mais fortes ao Acre e aos que ajudaram nosso estado a se formar.

A ficha técnica conta com artistas como Jaqueline Chagas, Iandra Moraes, Hysnaip Moura, Lonara Teixeira, Biah Araújo, Naomhy Narrimann, Wesley Silva, Bianca Cabanelas e Klaryta e recebe apoio de Jardins Guest House, Sicredi, Sweet Pam.

Sinopse

Afluentes Acreanas é um embarque fluvial pelas curvas do rio Acre, passando pelas afluentes da história acreana. Uma Acre antes de ser Acre, um rio de jacarés de cor barro, barro Acre. Navegaremos pela história do Acre, lembrando quem foram os nomes que fizeram do Acre o que ele é hoje. O presente é reflexão para o futuro, assim, através do passado, navegamos para um Acre melhor e que o Acre seja visto com outros olhos após esse espetáculo, olhos formato de amêndoas.