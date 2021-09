Estado assina minuta de reformulação do PCCR dos servidores da Saúde no Acre

Nesta terça-feira, 14, representantes dos sindicatos dos servidores da Saúde estiveram na sede da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em Rio Branco, para apresentar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR). Há 21 anos os profissionais buscam a reformulação desse instrumento que garante valorização à classe, sendo, portanto, um compromisso abraçado pelo governador Gladson Cameli.

A minuta de lei, que ainda não é o texto final, com as propostas da reformulação do plano de carreira dos servidores, foi assinada pela secretária de Estado, Paula Mariano, com a presença de representantes de diversas áreas da Saúde.

“Desde o início do ano vínhamos nos alinhando e fazendo acordos com os sindicados para a reformulação deste PCCR. O governador reconhece o trabalho dos servidores da Saúde, então, após a entrega da minuta, a equipe de governo irá analisar o texto. Assim construiremos uma proposta que atenda a todos”, destacou a secretária de Estado de Saúde.

A minuta também será entregue à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e Casa Civil. Entre os pontos do plano, estão a melhoria de salário dos servidores, promoções, titulações e etapa-alimentação.