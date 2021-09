Estado recupera 60 km de ramais da Comunidade Carão, em Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recuperou 60 km de ramais da Comunidade Carão, localizada na AC-90, em Rio Branco. A operação, que contemplou mais de 20 ramais da região, foi iniciada em maio e finalizada este mês.

Para a realização dos serviços, os agentes técnicos da autarquia utilizaram uma patrulha de máquinas composta por um trator de esteira, uma motoniveladora, uma pá carregadora, três caminhões-caçamba, uma retroescavadeira e um carro de apoio.

Durante quatro meses foram realizados serviços de recuperação, de melhoria e reabertura dos ramais, além de raspagem, desvio de águas superficiais, limpeza de bueiros e estabilização do solo.

“Toda essa obra totaliza em torno de 60 km; realizamos a recuperação dos pontos críticos, fizemos a instalação de bueiros, melhoria das vias e limpeza das saídas de água. A ideia é deixar a população dessa comunidade numa situação mais tranquila”, relatou o diretor de Operações do departamento, Ronan Fonseca.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, na região vivem cerca de 231 famílias que há décadas necessitavam de acesso para escoar a produção. “A chegada do governo Gladson à Comunidade Carão garante o acesso e a trafegabilidade dessas famílias, que necessitam vender seus produtos nos mercados municipais. E, quando fazemos esse trabalho, todos são contemplados: é o produtor que ganha, é o consumidor que vai ter o produto na mesa”, enfatiza.

Roseli Silva, moradora do Ramal Vitória, foi beneficiada com os serviços do estado e afirma que antes era difícil sair do ramal. “Para levar as crianças pra escola tinha que sair descalço na lama, e para trazer os produtos da cidade era muito difícil”, relembra. Roseli agradece a atenção e o compromisso do governador Gladson Cameli para com a comunidade.

Entre os ramais que receberam recuperação estão: Cainágua (10 km), Peladeira (9 km), Castanheira (10 km), Saracura (10 km), Nova Vida/Nova (12 km), Jacaré (3 km), Primavera (2 km), do Didi (1 km), Palheira (2 km), Vitória (2 km) e Trincheira (4 km).

A recuperação dos ramais do estado são realizadas pelo Deracre e visam garantir apoio aos produtores agrícolas, bem como desenvolver as comunidades e facilitar o escoamento da produção. O governo avança com obras em todo o estado.