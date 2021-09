Exclusivo: Pastor Reginaldo pode deixar o Progressistas e revela ao ContilNet planos para 2022

Após entregar a direção municipal do Progressistas, o pastor Reginaldo Ferreira está prestes a se desfiliar do partido ao qual integra desde a época de seus avós. A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet, nesta quinta-feira (2).

O político já havia anunciado à nossa reportagem, no mês passado, que tem interesse em disputar as eleições de 2022, mas ainda não decidiu o cargo.

“Meu relacionamento com o Progressista vem de muito tempo, desde os meus avós. Tenho uma boa relação com todas as pessoas. Nunca tive interesse em sair, mas a vida e a política são dinâmicas, sobretudo, a política. Às vezes nossa linha de coerência pessoal e ideológica se impõem”, comentou o pastor.

Reginaldo fez uma vista ao deputado José Bestene – uma das figuras mais importantes do partido – na manhã desta quinta-feira (2), para anunciar sua possível desfiliação.

“Visitei o Bestene para demonstrar meu respeito à sigla e dizer que alguns fatores estão me forçando a estudar a possibilidade de deixar a bonita agremiação, a saber, o Progressistas. Estou pensando a esse respeito”, concluiu.

Reginaldo não está mais à frente do gabinete da senadora Mailza Gomes, que é a presidente estadual do partido.