Fumaça toma conta de Sena Madureira, PCCR da Saúde, audiência pública sobre BR-364 e mais: destaques do ContilNet nesta terça

Fique mais informado com os destaques desta terça-feira, 21, com as matérias disponibilizadas abaixo, nas mais variadas categorias do site.

Policial do AC que matou esposa na frente do sobrinho quer seguro de R$ 1 mi; caso vai parar na Justiça

O policial penal Quenison Silva de Souza, condenado em dezembro de 2020 por matar com um tiro na cabeça a própria esposa, Erlane Cristina de Matos, de 35 anos, foi à justiça para conseguir o direito de receber um seguro de vida feito pela esposa, quando ainda estava viva, no valor de R$ 1 milhão. Saiba mais.

TRT determina que ônibus voltem a circular em Rio Branco com 90% de operação em horários de pico

Em meio à greve dos motoristas de transporte coletivo em Rio Branco que reivindicam salários atrasados, a 14ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ordenou nesta terça-feira (21), que os ônibus voltem a circular em 90% de sua frota nos horários de pico e em 70% nos horários normais. Leia na íntegra.

Aleac promove audiência para debater condições da BR-364: “Encontrar uma solução”

Deputados da comissão de transporte e infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) se reúnem nesta terça-feira (21) em audiência pública para debater as atuais condições de trafegabilidade da BR-364, no trecho que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Trata-se de um trecho em torno de 700 quilômetros que em, em muitos pontos, está praticamente intrafegável e os deputados querem saber de quem é a culpa. Leia mais.

Servidores da Saúde entregam minuta do novo PCCR a deputados e aguardam resposta definitiva do governo até 30 de setembro

Os servidores da Saúde entregaram aos deputados José Bestene (Progressistas), Jenilson Leite (PSB) e Pedro Longo (Progressistas) a Minuta de Lei que trata da reformulação integral do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) dos trabalhadores da saúde do estado. Eles foram recebidos na sala de reuniões antes do início da sessão desta terça-feira (21). Saiba mais sobre o assunto.

Audiência pública expõe situação da BR-364 e evidencia risco de isolamento do Juruá: “Inverno rigoroso”

Presidida pelo deputado estadual Fagner Calegário (Podemos), deputados e empresários se reúnem na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para debater em audiência pública, a situação da BR-364 no trecho Acre. Um verdadeiro calo no calcanhar de todos os governos desde que foi aberta. Leia na íntegra.

Fumaça toma conta de Sena Madureira e preocupa moradores: “Pior momento que estamos vivendo”

Além do calor praticamente insuportável, os moradores de Sena Madureira estão enfrentando outra dificuldade na tarde desta terça-feira (21) – a fumaça. Grande parte da cidade está tomada pela fumaça, prejudicando principalmente os idosos e crianças. Veja mais aqui.