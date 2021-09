Fundação Hospitalar recebe obras de melhoria na infraestrutura

O governo do Estado, por meio da Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre) e em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), tem atuado de forma assídua em prol de melhorias na estrutura do hospital. Um dos resultados desse trabalho é o início da reforma na lavanderia da unidade.

O presidente da Fundação, João Paulo Silva, explica que a lavanderia é de total relevância para a rede de assistência à saúde do Estado do Acre, por prestar serviço às unidades de pronto atendimento (UPAs) da Sobral e do Segundo Distrito e para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

“Há muitos anos a lavanderia da Fundhacre não passava por adequações e mudanças, e hoje estamos nesse processo de reforma, inclusive montando uma sala de repouso para os trabalhadores do setor, que merecem e são dignos de toda atenção e cuidado. Vale ressaltar que a melhoria foi um pedido do governador Gladson Cameli”, frisou João Paulo.

O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, explica que se trata de um investimento de aproximadamente R$ 110 mil reais, cujo objetivo é atender a demanda para a melhoria da qualidade de atendimento e prestação de serviço por parte dos trabalhadores da Fundhacre e afirma que a previsão de entrega é de 45 dias.

“Procuramos melhorar todo o processo de limpeza na lavanderia; o local já está sendo readequado e adaptado para um ambiente mais propício e confortável para os servidores que ali trabalham. Esse é o primeiro passo de outras intervenções que iremos fazer na Fundação Hospitalar”, enfatizou Alencar.

O servidor Domingo Bastos atua há sete anos como operador de máquinas no setor da lavanderia, e para ele esse é um marco histórico no hospital. “Essa lavanderia é o coração da Fundhacre. Hoje o sentimento é de muita gratidão, por darem valor ao nosso trabalho; agradeço ao governo e à administração do presidente João Paulo, que tem realizado um trabalho humanizado”, ressaltou.

A chefe administrativa do Setor de Lavanderia, Maria de Jesus de Souza, que trabalha há 28 anos na Fundhacre, explica que, desde a criação da unidade, essa é a primeira vez que o departamento passa por reformas.

“Eu tenho oito anos na lavanderia e 28 anos de Fundhacre. Sempre lutamos para que houvesse uma reforma, e somente nesta gestão tivemos um resultado positivo. Gratidão por todo cuidado e carinho que o presidente João Paulo e governador tem para com os servidores”, disse.