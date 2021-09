Governo do AC divulga comissão que coordena concurso do ISE; saiba detalhes

O governo do Acre divulgou nesta quarta-feira (29), a comissão responsável por coordenar a realização do concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC). Esta equipe conta com representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do próprio ISE.

A responsabilidades deste grupo estão relacionadas em fornecer informações a respeito do certame, descrever cargos, informar sobre remunerações e disponibilizar, à empresa que ficará responsável por aplicar as provas, a legislação sobre o concurso.

A banca contratada, por sua vez, foi o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O edital ainda está em processo de elaboração e tem previsão para ser divulgado nos próximos dias.

A previsão, segundo recomendação do Ministério Público, é de 225 vagas de Agente Socioeducativo, já que de acordo com o promotor Tales Tranin, os servidores não estão conseguindo desempenhar suas funções com primazia em decorrência da sobrecarga de atribuições.

Mesmo sem a promulgação do edital, a Portaria de nº 211/2021, divulgado no dia 27 de agosto, já foi publicado, onde são estabelecidos os critérios que comporão a segunda fase das provas, sendo estes: teste de aptidão física, exames psicotécnicos e toxicológicos. Para conferir, basta clicar aqui.