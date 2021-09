Governo inicia preparativos para receber nova unidade itinerante do Hemoacre

O governo do Estado garantiu recursos oriundos do Ministério da Saúde no valor de R$ 273 mil, e por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) entrará com R$ 50 mil de recursos próprios para a construção da cobertura e área técnica do estacionamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), em Rio Branco. O local abrigará a nova unidade móvel e outros veículos de suporte do Centro.

“A Seinfra vai concluir todas as obras que estavam paralisadas. A construção da cobertura e área técnica vai proporcionar um local mais seguro para receber os veículos do local”, destacou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

A nova unidade móvel do Hemoacre foi adquirida por recursos de emenda parlamentar do deputado Federal Alan Rick, no valor de R$ 1,5 milhão, e a previsão é que o veículo seja entregue ainda neste mês de setembro. A nova unidade contará com uma nova estrutura e equipamentos modernos para melhor atender a população doadora de sangue em Rio Branco e nos demais municípios.