Grupo Candeeiro promove oficinas de teatro para adolescentes e adultos

Em comemoração ao aniversário de cinco anos do grupo Teatro Candeeiro, duas oficinas de teatro serão realizadas para a comunidade, sendo para iniciantes e também para aqueles que já fizeram teatro. As oficinas são para adolescentes, de 12 a 26 anos e para adultos, a partir de 16 anos.

“O Teatro Candeeiro gostaria de convidar toda a comunidade para participar junto com a gente dessas oficinas. As escolhas de fazer oficinas de teatro para complementar a nossa comemoração de cinco anos do Candeeiro é primeiro uma forma de trazer mais pra perto pessoas de idades e locais diferentes e quem sabe, incentivar elas a fazer parte da vida teatral com a gente, além disso, o Candeeiro é muito grato a comunidade que tem sido desde 2016 o nosso maior público”, afirma uma das oficineiras Jaqueline Chagas.

A Oficina Para Adolescentes acontece nos dias 1, 8 e 15 de setembro, no Teatro Hélio Melo, das 14h às 16h. Serão ofertadas 15 vagas e os interessados devem entrar em contato com a oficineira Maria Jaqueline Chagas, no número 99229-8226, para realizar inscrição.

Já a Oficina Para Adultos, que será na Usina de Artes João Donato, das 19h às 21h, nos dias 9, 16 e 23 de setembro, com oferta de 20 vagas. Os oficineiros serão Hysnaip Moura e Lonara Teixeira e para entrar em contato para inscrições, os interessados devem entrar em contato com a Lonara, pelo número 99607-8351.

“O candeeiro leva aos teatros muita gente que não é da área de teatro e isso faz com que a nossa arte se espalhe por aí, por isso, convidamos vocês a espalhar mais arte com a gente. Venham fazer teatro e experimentar os milagres dessa arte tão incrível”, explica Jaqueline.

As oficinas são voltadas para o improviso e jogos teatrais, além de oferecer o básico para formação de atores. O investimento é no valor de R$25,00, como uma taxa simbólica para os três dias de oficina, além disso, os participantes devem mandar comprovante da vacinação da primeira dose da vacina de Covid-19 e levar garrafa com água para uso pessoal.