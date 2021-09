“Halo salvou a vida de Hamilton”, diz chefe da Mercedes após acidente

Odiado pelos fãs da F1 ao ser introduzido como dispositivo de proteção da cabeça, o Halo novamente cumpriu seu importante papel de evitar lesões durante um acidente, desta vez na colisão entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Itália, neste domingo, em Monza.

Após a dupla bater na primeira curva do circuito, o carro de Verstappen decolou ao passar pela zebra e aterrissou em cima da Mercedes do rival. A peça evitou que a roda traseira direita da RBR do holandês caísse em cima da cabeça de Lewis. Para Toto Wolff, chefe da Mercedes, o Halo salvou a vida do heptacampeão.

– O Halo definitivamente salvou a vida de Lewis hoje. Teria sido um acidente horrível no qual não quero nem pensar se não tivéssemos o Halo – desabafa o chefe da Mercedes.

Leia mais em GE, clicando AQUI.