Homem de 53 anos sai para caçar e está há 10 dias desaparecido na mata em Manoel Urbano

O trabalhador braçal Manoel Petrolino, 53 anos de idade, residente na cidade de Manoel Urbano (interior do Acre, está há 10 dias desaparecido de seus familiares. Segundo consta, ele saiu pra caçar animais silvestres na floresta no dia 22 de agosto e até a presente data não retornou.

O sumiço foi registrado nas matas do ramal do Manejo, colônia Santo Antônio, um local de difícil acesso, que fica cerca de 25 quilômetros de distância da margem da BR-364, no km 48. Ele foi visto pela última vez cedo da manhã entrando na mata e levando consigo uma espingarda e um facão.

As buscas iniciais foram feitas por familiares e amigos, sendo que na tarde do dia 24 de agosto o Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foi comunicado sobre o desaparecimento. Duas guarnições foram deslocadas para Manoel Urbano e começaram as buscas dentro da floresta na manhã do dia 25. “Foram feitas várias incursões em locais em que ele era acostumado a caçar. Por dia, a nossa guarnição e os voluntários andavam cerca de 15 quilômetros, entretanto, nenhum vestígio do morador foi encontrado”, comentou o cabo Isaías.

Segundo ele, em torno de 27 homens estiveram empenhados nas buscas. “A região é realmente de difícil acesso e há escassez de água. Realizamos todos os esforços, mas não conseguimos encontrá-lo”, frisou.

Essa é a segunda ocorrência recente envolvendo o desaparecimento de pessoas na floresta na regional Purus. Nesta semana, um morador da comunidade Lira Castro, rio Iaco, em Sena, saiu pra caçar e até hoje não retornou.

