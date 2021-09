Homem morre após ser atropelado e quebrar o pescoço em avenida de Rio Branco; motorista foge

Francisco Fortunato da Silva, de 37 anos, morreu após ser atropelado na madrugada deste sábado (18), na rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por um motorista ainda não identificado que acabou lhe atropelado. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça no asfalto violentamente.

Frentistas de um posto de combustíveis ainda chegaram a ouvir a batida e quando foram até o local só viram Francisco já caído e desmaiado. Após a ação, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram só puderam atestar a morte de Francisco.

Segundo um médico do Samu, a vítima apresentava várias escoriações como também fraturas pelo corpo e o pescoço quebrado.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca do motorista que fugiu, porém, o motorista não foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil.