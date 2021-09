Homem tinha intenção de passar a mão em ciclista no Paraná, diz motorista à polícia

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista do carro no qual o caroneiro passou a mão em uma ciclista em Palmas, na região sul do Paraná, confirmou a intenção do homem em atacar a jovem, de acordo com a polícia. O caso aconteceu no domingo (25) e foi registrado por uma câmera de segurança.

O jovem de 21 anos se apresentou à delegacia nesta quarta-feira (29). Segundo a PC, ele ainda afirmou que não se aproximou da vítima com a intenção de facilitar a ação do suspeito.

Deivid Figueiredo Pereira, o motorista, foi liberado após prestar depoimento pois se apresentou espontaneamente e, contra ele, não havia mandado de prisão.