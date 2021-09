Igreja católica de Sena promoverá arraial presencial neste sábado

A Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, confirmou para o próximo sábado, 4 de setembro, a realização do arraial presencial. O evento ocorrerá no pátio da igreja logo após a missa, por volta das 19 horas.

Desde maio de 2019, por conta da pandemia da covid-19, o tradicional arraial vinha sendo realizado somente de forma online.

De acordo com o Frei Moisés, pároco da cidade, a expectativa é grande em torno do evento. “Desde 2019 vínhamos promovendo o arraial online como forma de auxiliar na manutenção das despesas da nossa igreja. Vendo os últimos Decretos do governo do Estado que liberou a realização de eventos e, considerando que o nosso pátio é um espaço bastante grande, decidimos fazer a experiência do arraial presencial”, destacou.

Serão realizados bingos e leilões de várias prendas, entretanto não será instalado o aviãozinho da sorte, grande atrativo do arraial. “Achamos melhor não colocar o aviãozinho porque aglomera muitas pessoas. Por outro lado, teremos as barracas com comidas típicas. Será um espaço propício para a participação das famílias”, frisou.

Comumente o arraial da igreja católica de Sena Madureira é realizado no mês de maio, mas esse calendário foi alterado em razão da pandemia.