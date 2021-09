Jacaré ‘folgado’ empanca na porta de residência do conjunto Mariana e assusta moradores

Moradores da rua João Evangelista, localizada no conjunto Mariana, em Rio Branco (AC) estão apavorados com um jacaré que se encontra na porta de uma das casas há mais de duas horas e não quer sair do lugar.

A funcionária pública Eliwanda Marreiro disse que já telefonou para o Corpo de Bombeiros, mas até agora nenhuma viatura havia chegado ao local para capturar o animal.

O jacaré mede quase dois metros, e alguns moradores não conseguem estacionar os carros com medo de serem atacados pelo animal.

O ContilNet tentou contato com o Corpo de Bombeiros, mas o telefone chamou e ninguém atendeu as ligações.