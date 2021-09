Jarude critica gestão de Bocalom por adiar retorno das aulas presenciais: “Prioridade zero com a educação”

O vereador Emerson Jarude (MDB) criticou a gestão do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) após a Prefeitura comunicar o adiamento do retorno das aulas presenciais dos alunos da rede municipal de ensino que estavam marcadas para esta semana.

Por causa da contratação de empresa que fornece agentes de portaria que está em processo de licitação, as aulas agora só começarão dia 20 de setembro. Para Jarude, faltou planejamento da equipe de Bocalom.

“Em 9 meses de gestão, a Prefeitura de Rio Branco não foi capaz de se organizar para contratar agentes de portaria para as escolas municipais… E nós alertamos sobre o problema! Resultado? Aulas adiadas para outubro. Compromisso e prioridade zero com a educação”, disse nas redes sociais.