Jovem de 23 anos é ferido a tiros em distribuidora na Baixada da Sobral

O jovem Willian da Silva Mendonça, de 23 anos, foi ferido com dois tiros na madrugada desta sexta-feira (17), na frente de uma distribuidora na rua Men de Sá, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, William estava na frente de uma distribuidora bebendo na companhia de uma mulher, quando eles foram surpreendidos por três criminosos ainda não identificados. Um dos bandidos, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros na direção de William, que foi atingido com dois tiros, sendo um no pescoço e outro na perna direita. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que após prestar os primeiros atendimentos e estabilizar a saúde da vítima, levaram William ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo. Segundo um médico do Samu, um dos tiros acertou o pescoço da vítima e rompeu a veia jugular e deixou o jovem em alto risco de morte.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e tentou procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação é desconhecida pela polícia. O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).