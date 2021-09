Uma das personalidades mais firmes na defesa do isolamento social e da vacinação contra a Covid, o cantor Zeca Pagodinho suspendeu os shows nos momentos mais tensos da pandemia. Recentemente, ele vendeu uma das casas que tinha no Xerém e cavalos que criava em seu sítio. A informação é do jornal Extra.

De acordo com o jornal carioca, Zeca Pagodinho não se desfez do famoso sítio em Xerém, onde costumava fazer festas antes da pandemia. Neste período, ele tem se abrigado em seu apartamento na Barra, zona oeste do Rio.