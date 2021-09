Mega promoção: espaço de beleza lança combo com 4 procedimentos por apenas R$100 reais; confira

Sugestões: [email protected]

NIVER ALCELENE

Hoje o dia é todo da jornalista e contadora Alcelene Alves, mulher temente a Deus, uma amiga para se ter por perto, um ser iluminado. A coluna deseja tudo de melhor a você!

CONGRESSO

A micropigmentadora Halyne Lessa sempre busca o melhor para suas clientes, desta vez participou em Brasília do Congresso em Micropigmentação durante três dias com mais de 10 profissionais nacionais e internacionais. Vem mais novidade ai!

CURITIBA

Rosangela Nascimento aproveitando o friozinho de Curitiba -PR

RECIFE

Rosangela Raulino leva alegria por onde vai, desta vez está curtindo a bela Recife -PE.

GLAMOUR

No glamour desta sema a advogada Paloma Moura nesse belo click em Cala Magrener, na Espanha.

REGISTRO

A coluna faz esse registro da cientista social Marilia Queiroz, que após a maternidade com seus 27 anos se rendeu ao ballet e se apaixonou.

HAROSO PALACE HOTEL

Que imagem linda da analista judiciária Hana El- Shawwa, no Hotel Haroso, com vista a Pedra Azul no Espirito Santo.

RIO GRANDE DO NORTE

A diretora do ContilNet Marina Pinheiro aproveitando a bela Rio Grande do Norte.

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist Marcia Backes.

Promoção que cabe em seu bolso!

Contato: 99900-2149

K e K Bijoux

Já em mãos dessa colunista o convite para o coquetel de inauguração do novo espaço da K e K, a K e K Noivas na quinta – feira, 16 de setembro.

SETEMBRO AMARELO NA CLÍNICA DR. ANA CAROLINA

Dormir bem e ter um organismo funcionando bem todo mundo quer, então aproveita a promoção Setembro Amarelo da Dr. Ana Carolina com Massagem Relaxante, Cone chinês e SPA Detox por apenas R$60,00 cada.

Uma massagem relaxante equivale a 8 horas de sono profundo.

O SPA Detox é um tratamento incrível possui alta eficácia na desintoxicação do organismo, eliminando toxinas provenientes de medicamentos, alimentos industrializados, cigarro, poluição e metais pesados.

Com isso ele normaliza as funções orgânicas, desintoxica órgãos como: fígado, rins, intestino, acelerando o metabolismo, auxiliando na eliminação do peso, e melhorando a circulação sanguínea, atuando no equilíbrio do organismo.

Corra e agende para não perder essa promoção e os benefícios!

Contato: 99927-1511

ENSAIO FOTOGRÁFICO

Quer arrasar com um belo ensaio fotográfico?

Anota essa dica da coluna com o profissional Michel Wirlle

MINI ENSAIO*

– 1 horas de Ensaio

– até 2 troca de roupa (do cliente)

– Entrega Whats Doc e link Dropbox + bkp em nuvens

*Investimento 300,00 reais* (O MAIS VENDIDO)

*Pacote Standard*

– 2 horas de Ensaio

– até 3 troca de roupas (do cliente)

– Entrega Whats Doc e link Dropbox + bkp em nuvens

*Investimento 450,00 reais*

*Pacote Premium*

– 2 horas de Ensaio

– até 3 troca de roupas (do cliente)

– Entrega em Pen-drive e 10 fotos impressa + bkp em nuvens

*Investimento 600,00 reais* (UMA SURPRESA SEM IGUAL)

Mais informações: 99201-3036

CONSELHEIRA FEDERAL

A eleições para os conselheiros federais que assumirão o mandato em 2022 será realizada pela rede mundial de computadores. O pleito ocorrerá em 11 de novembro, somente farmacêutico pode votar.

Na chapa 2 no Acre é composto pela Dra. Isabela Sobrinho e suplente: Dr. Clayton Pena.