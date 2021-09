Meyre Manaus apresenta candidatas ao Miss Universo Acre 2021 nesta sexta-feira; veja como assistir ao vivo no ContilNet

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A promoter Meyre Manaus prepara um coquetel especial nesta sexta-feira (17), às 19h para receber a impressa e apoiadores para apresentação especial das candidatas ao Miss Universo Acre 2021.

O site ContilNet transmite ao vivo o evento – que começa a partie das 19h, hora local – pela fanpage no Facebook. A apresentadora e a digital influencer, Sofia Brunetta, comanda os bastidores do evento pela nosso Instagram. O colunista Douglas Richer também participa do evento com entrevistas especiais.

