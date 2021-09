“Mim Dê Que Eu Tomo”: Chefes de Estado hasteiam bandeira e iniciam mutirão de vacinação

Na manhã desta terça-feira (07), aconteceu o hasteamento da bandeira nacional, em alusão aos 199 anos da Independência do Brasil em frente à Biblioteca Pública. O ato solene, que contou com a presença de autoridades como a do governador Gladson Cameli, aconteceu de forma restrita, sem o tradicional desfile e sem a presença do público geral, em decorrência da pandemia de Covid-19.

FOTOS E MAIS INFORMAÇÕES: Sem público, Gladson e autoridades fazem hasteamento da bandeira nacional no Dia da Independência

Na cerimônia, o governador convidou os outros chefes que compõem os Três Poderes, desembargadora Waldirene Cordeiro (Presidente do Tribunal de Justiça do Acre) e Nicolau Júnior (Presidente da Assembleia Legislativa do Acre), para juntos hastearem a bandeira do Brasil ao som do Hino Nacional Brasileiro.

Ao fundo do mastro, o cartaz “Mim Dê Que Eu Tomo” fazia alusão à campanha de vacinação do Acre que avança de forma gradual, bem como para relembrar os acreanos sobre a importância de procurarem as unidades de saúde para se imunizarem contra o vírus que já matou 1.814 pessoas no estado.

Vacinação

Também em busca de liberdade, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza um mutirão de vacinação contra a Covid-19 nas dependências da Biblioteca Pública, das 9 às 17h, com o objetivo de imunizar a população contra o vírus que mudou a rotina do mundo. (Com Agência de Notícias do Acre)