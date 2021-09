Sem público, Gladson e autoridades fazem hasteamento da bandeira nacional no Dia da Independência

Sem presença física de público, aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7 de setembro, o hasteamento da Bandeira Nacional Brasileira, em comemoração ao dia da Independência, em frente à Biblioteca Pública do Estado.

Participaram do ato e compuseram o dispositivo de honra o governador Gladson Cameli; a primeira-dama Ana Paula Cameli; o prefeito Tião Bocalom; o presidente da Aleac, Nicolau Júnior; o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, N Lima; a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro; os secretários de Estado e demais autoridades.

Na ocasião, Cameli, Waldirene e Nicolau hastearam a bandeira ao som do Hino Nacional e do Hino Acreano.

Ocorreu também no local, durante a solenidade, o lançamento da vacinação da independência contra a COVID-19, nas dependências Biblioteca Pública.

O evento foi marcado também por apresentações musicais escolhidas pela Fundação Elias Mansour.

Fotos: Everton Damasceno/ContilNet