Morcego vence o Galo Carijó e conquista título inédito do Sub-20

Numa final cheia de gols e decidida somente na prorrogação, o Andirá superou na manhã deste sábado (11), no estádio Florestão, o Atlético por 3 a 2, assim conquistando o inédito título de campeão do Campeonato Acreano Sub-20.

Calendário cheio

Com o primeiro título na categoria, o Andirá carimbou vagas inéditas nas disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil Sub-20 de 2022.

Morcego para chegar ao título jogou oito vezes, vencendo seis partidas, empatando uma e perdendo outra. O time morcegueiro marcou 20 gols e sofreu oito.

Resumo do jogo

A primeira meia hora de partida foi de muita cautela. Os dois times pouco criavam e prevalecia a forte marcação. Numa cobrança de escanteio, aos 31 minutos, o zagueiro Ricardo abriu o placar para o Morcego.

Tudo igual: 2 a 2

Na etapa complementar de jogo, o duelo começou equilibrado, mas com o Andirá um pouco mais retraído. O Galo Carijó então quase deixou tudo igual numa bola parada, mas o goleiro Rikelmo fez grande defesa. Na sequência, aos 37 minutos, Lorenzo ganhou no jogo aéreo e empatou o confronto.

Nos acréscimos, Luiz Antônio aproveitou falha no jogo aéreo do Galo Carijó e raspou na bola de cabeça para colocar novamente o Morcego na frente do placar, aos 52 minutos. Na comemoração, jogadores do banco de reservas do Andirá invadiram o gramado e foram amarelados pelo árbitro José Costa Lima. Com a paralisação, o árbitro acrescentou mais três minutos no tempo de partida.

Mesmo com o gol sofrido no apagar das luzes, o Galo Carijó não jogou a toalha e persistiu na busca do empate, tanto que conseguiu o objetivo. Diogo foi acionado pelo lado direito e tocou na saída do goleiro Rikelmo, aos 57 minutos. Tudo igual: 2 a 2. Na comemoração, o jogador celeste sacou a camisa e levou o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho.

