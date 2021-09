Motorista embriagado atropela motociclista, foge do local e acaba preso pela PM em Rio Branco

O motociclista Jeferson Lopes, de 33 anos, foi vitima de um grave acidente de trânsito, na noite deste sábado (18), no cruzamento da Estrada do Aviário com a Travessa Guaporé, no bairro Aviário, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jefferson estava trafegando sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Fazer, de cor azul e placa QLY 9258, quando foi atingido no meio pelo motorista identificado como Jaquelino de Souza Amorim, de 36 anos, que trafegava no sentido bairro-centro em um carro modelo Classic, de cor prata e placa MZX 6368, que estava alcoolizado. Com a força do impacto, a vítima quebrou a perna esquerda em dois lugares, tendo fratura exposta, e em seguida foi arremessado e bateu a cabeça no asfalto violentamente e acabou desmaiando.

Após o acidente, Jaquelino que condizia o veículo acabou fugindo do local. Vários motoboys que presenciaram o acidente e outros que chegaram depois seguiram o veículo até a Travessa Joaquim Chaves, no Conjunto Morada do Sol. No mesmo momento, a PM já estava na casa de Jaquelino, pois a esposa do homem acionou a guarnição por violência doméstica.

Diante dos fatos, Jaquelino recebeu voz de prisão e o veículo foi apreendido e colocado em cima de um guincho. Ele foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos a Jefferson, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Após a perícia, a motocicleta foi entregue para membros da família de Jefferson.