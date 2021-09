Motorista perde controle de carro e capota na Via Verde; imagens mostram veículo parcialmente destruído

O motorista Andrel Roberto Lima, 30 anos, ficou ferido em um grave acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (22), na Via Verde, próximo a Terceira Ponte, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Andrel trafegava em um carro modelo Mobi, de cor vermelho e placa NXR-8495, no sentido Ceasa-Terceira Ponte, quando passou em alta velocidade e perdeu a direção do veículo. O carro saiu fora da pista, capotou e em seguida caiu em uma ribanceira.

Com o impacto, o carro ficou parcialmente destruído e o motorista e que estava sozinho ficou ferido no acidente.

Motoristas que passavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros a Andrel que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na retirada do motorista do interior do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. O veículo de Andrel foi removido por um guincho após o trabalho de perícia.

Fotos: ContilNet