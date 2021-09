Motorista tem mal súbito ao volante e invade praia com caminhonete desgovernada

Uma motorista, de 40 anos, teve um mal súbito ao volante e perdeu o controle do veículo na manhã deste domingo (12) em Guarujá, no litoral de São Paulo. A caminhonete invadiu a faixa de areia da praia da Enseada em alta velocidade, chegando a assustar banhistas no caminho. Câmeras de monitoramento de um quiosque flagraram o carro desgovernado.

Segundo apurado pelo G1, o acidente aconteceu por volta de 11h40. Uma mulher, que não teve sua identidade revelada, passou mal ao volante e perdeu o controle do veículo. Então, a caminhonete sem controle colidiu contra um veículo na Avenida Miguel Estefno e, em seguida, invadiu a faixa de areia da praia e seguiu por cerca de 400 metros.

