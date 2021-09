Mulher é agredida a ripadas pelo namorado dentro do próprio apartamento e vai parar no PS de Rio Branco

Terezinha Barbosa, de 52 anos, foi agredida a golpes de ripa na manhã desta quarta-feira (15), dentro do próprio apartamento localizado na Rua 7 de Setembro, no bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Terezinha estava com seu companheiro dentro do próprio apartamento consumindo bebida alcoólica e possivelmente usando drogas, quando houve uma discussão e o casal entrou em luta corporal.

O homem foi até a parte de fora, pegou uma ripa, voltou para dentro do quarto e agrediu a vítima com várias ripadas. Os golpes cortaram a cabeça e as mãos de Terezinha. Após a ação, o acusado fugiu do local, deixando a vítima desacordada em uma poça de sangue.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou Terezinha ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas o homem não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).