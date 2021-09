Na Baixada da Sobral, jovem deixa armário aberto e leva facadas da madrasta; estado é grave

O jovem Wallison Ricardo Oliveira da Silva, 18 anos, foi ferido com um golpe de faca no abdômen, na manhã deste sábado (25), dentro de uma residência localizado na rua 26 de setembro, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A acusada é a própria madrasta do jovem, identificada como Luciana Magalhães dos Santos, 34 anos.

Segundo informações da vítima, a discussão aconteceu porque ele havia pego um alimento dentro do armário e acabou deixando a porta do móvel aberta. Após os ânimos se exaltarem, a mulher foi na cozinha, se apossou de uma faca e desferiu um golpe no abdômen de Wallison, que teve parte das vísceras expostas.

Após ser furado, Wallison saiu correndo de dentro da própria residência e pediu ajuda em uma casa na vizinhança, onde os moradores tentaram estancar o sangue e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e realizou os primeiros socorros e encaminhou Wallison ao pronto-socorro de Rio Branco para realizar uma avaliação e mais precisa, tendo em vista que a facada pode ter atingido órgãos internos. A situação da vítima é considerada grave.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local, onde conseguiu prender Luciana ainda em flagrante, pois a mulher permaneceu dentro da própria residência. Diante dos fatos, a autora foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma do crime, para a tomada das medidas cabíveis.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fotos: ContilNet