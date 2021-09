“Não sou pré-candidato do Lula ou do Bolsonaro, mas do povo”, diz policial do AC que vai concorrer ao Senado

O policial civil Leandro Costa é o pré-candidato ao Senado Federal nas eleições de 2022 pelo Cidadania no Acre.

Em entrevista ao ContilNet, nesta semana, o morador de um dos bairros periféricos de Rio Branco disse que “não é o pré-candidato do Lula ou do Bolsonaro, mas do povo”.

“A luta que vai estampar minha campanha é pelos mais humildes que merecem o esforço dos políticos. Não sou o candidato do Lula ou do Bolsonaro, mas do povo”, destacou.

Costa apoia a chapa majoritária encabeçada pelo professor David Hall, que deve disputar o governo em 2022.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

Para ver a entrevista completa – sem interrupções – acesse o ContilNet Play clicando AQUI.