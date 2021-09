No Acre, Banco da Amazônia promove o FNO Itinerante para esclarecer o acesso ao Fundo Constitucional do Norte

O Banco da Amazônia (BASA), responsável pela aplicação do Fundo Constitucional do Norte (FNO) na região Norte, vai promover nesta quarta-feira, 22, a ação FNO Itinerante no estado do Acre para alcançar produtores dos diversos setores econômicos e levar informações sobre o acesso ao crédito.

De acordo com o superintendente regional José Cordeiro, o objetivo do FNO Itinerante é levar aos municípios o atendimento de crédito principalmente pelo FNO. São ações construídas em parceria com os atores locais dentre eles a Prefeitura municipal para ampliar a participação do crédito via FNO nos municípios classificados pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) como sendo de baixa ou média renda. “É também um momento para fortalecer as parcerias e levar atendimento prioritários aos segmentos de pequenos portes seja no setor urbano ou rural”, comentou o superintendente.

Nos eventos são apresentadas ações do Basa para atender os setores produtivos de forma mais ágil e simplificada. Vamos informar sobre como acessar o crédito, taxas de juros, prazos, esclarecimentos de dúvidas, demonstrando nosso total interesse em ampliar a aplicação dos recursos do FNO nos municípios acreanos”, explicou.

De acordo com a PNDR, as ações do Plano de Aplicação do FNO serão direcionadas, prioritariamente, às microrregiões e aos municípios classificados como de baixa renda e média renda, ambos com baixo, médio e alto dinamismo, assim, o Basa passou a apresentar no Plano de Aplicação do FNO as metas distribuídas por microrregiões prioritárias que carecem do crédito para alavancar a economia local.

Serviço:

Ação FNO Itinerante no ACRE

Data: 22 de setembro de 2021

Acesso virtual: https://youtu.be/Mu83sR81rGA