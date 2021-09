No mesmo local de Gusttavo Lima, Barões da Pisadinha se apresentam nos EUA

Os Barões da Pisadinha fizeram um mega-apresentação neste domingo (26/9), nos Estados Unidos, ao lado de artistas locais. O evento faz parte do Rodeio de Fitchburg, em Boston, realizado no campo do Aeroporto de Fitchburg, o mesmo onde aconteceu o último show da turnê “O Embaixador Tour USA 2021”, do cantor Gusttavo Lima. Os brasileiros que estão por lá puderam matar a saudade de iguarias como pastéis, caldo de cana e cachorro-quente, disponíveis em quiosques.

Em agosto, neste local, Gusttavo realizou a primeira edição do evento Buteco in Boston, onde reuniu mais de 15 mil pessoas – recorde de público de um cantor sertanejo em solo americano. Por lá, também foi registrada a maior estrutura já feita nos EUA para um brasileiro.

No total, o Buteco in Boston teve duração de aproximadamente quatro horas, sendo as duas primeiras dedicadas à gravação do novo DVD do Embaixador, que contou com 20 faixas, sendo 15 inéditas e cinco regravações.

“Estou realizando um sonho! Nasci na roça, no meio de um mandiocal, sou filho de pai e mãe simples – minha mãe era lavadeira e meu pai tratorista. Fui calçar um sapato na vida com oito anos de idade e sei que todos que estavam comigo na gravação desse DVD são pessoas sonhadoras, que foram aos Estados Unidos atrás de vida melhor pras suas famílias. Então, não deixe de acreditar na sua vida, na sua história e no seu sonho. Coloque Deus acima dos seus projetos e obrigado, de coração”, agradeceu o artista na ocasião, dedicando os trabalhos do DVD a sua mãe, dona Sebastiana (in memoriam), aos filhos Gabriel e Samuel e a mulher Andressa Suita.