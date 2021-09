No presídio de Sena, policiais apreendem 02 celulares e 164 gramas de entorpecentes

Policiais penais lotados no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, realizaram neste domingo (26), mais uma apreensão de produtos ilícitos que seriam destinados aos reeducandos. Dessa vez, foram apreendidos 02 aparelhos celulares, 04 chips e 164 gramas de drogas, entre maconha e cocaína.

Segundo informações, repassadas por Francisco de Assis, Diretor da unidade, a ocorrência foi bem semelhante a verificada no último sábado envolvendo as visitantes. Naquela ocasião, as mulheres abandonaram a droga nos banheiros ao notar que iriam passar pelo Body scan, uma espécie de raio x corporal.

Somente neste final de semana, foram apreendidos 1 quilo e 152 gramas de drogas no presídio de Sena Madureira.