PF cumpre 40 mandados no Acre, Maranhão e Paraíba contra grupo que traficava cocaína

A Polícia Federal (PF) deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9) a Operação Tricoat para desarticular um dos principais grupos que transportava cocaína da Bolívia para o Acre e estados do Nordeste.

A operação corre simultaneamente no Acre, Maranhão e Paraíba onde foram cumpridos 20 mandados judiciais, sendo 15 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva, além do sequestro e bloqueio de valores em instituições financeiras. A operação resultou no cumprimento de mandados nas cidades de Rio Branco (AC), Epitaciolândia (AC), Brasiléia (AC), São Luís (MA) e João Pessoa (PB).

Segundo a PF, a investigação teve início em janeiro de 2021, após a apreensão de 15 Kg de cocaína escondida no interior de um veículo, que ia da região de fronteira com a Bolívia em direção à capital Rio Branco.

Durante as investigações foram apreendidos, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais 70 Kg de drogas que pertenciam ao mesmo grupo criminoso, e que teriam como destino a região nordeste do Brasil.⠀

Além dos crimes tipificados na Lei 11.343 de 2006 (Lei de Drogas), o grupo criminoso também é investigado pela lavagem de dinheiro através da atividade ilícita de tráfico de drogas. ⠀

Operação

O nome da operação faz referência à técnica de pintura automotiva em três camadas – TRICOAT – em que uma dessas camadas é perolada, normalmente da cor branca. A cor branca e o aspecto perolado remetem à aparência da cocaína que era transportada pelo grupo criminoso, e o fato de ser uma pintura automotiva faz alusão ao principal meio de transporte utilizado pelo grupo para o tráfico: veículos automotores.