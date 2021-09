Pré-candidato ao Senado pelo PSOL, Sanderson avalia possível aliança entre JV e Petecão: ‘Não sei quem perde mais’

Recém lançado como pré-candidato ao Senado pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), o advogado Sanderson Moura esteve nos estúdios do ContilNet e em entrevista falou sobre a construção que o partido tem feito para as eleições 2022.

Além do nome de Sanderson para o Senado, o Psol também lançou uma candidatura para o Governo do Acre: o sociólogo e professor universitário Nilson Euclides.

Sanderson avaliou a gestão do atual governador Gladson Cameli (Progressistas) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a quem teceu inúmeras críticas. Ele falou sobre seus futuros adversários, Jorge Viana (PT) e Jenilson Leite (PSB), ambos do campo da esquerda.

O pré-candidato falou sobre as possibilidades de alianças que seu partido pode fazer para as eleições em 2022. Uma possível aliança entre Jorge Viana e o atual senador Sérgio Petecão (PSD) também foi comentada por Sanderson que falou o que pensa a respeito dessa união.

