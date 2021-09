Prefeito Sérgio Lopes prestigia posse do novo Coordenador do Núcleo da SEE em Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes juntamente com seu vice-prefeito Professor Soares, participou da solenidade de posse do novo Coordenador do Núcleo da secretaria Estadual de Educação de Epitaciolândia, estiveram presentes a Secretária Estadual de Educação Socorro Nery, os Vereadores Nego, Preta, Seliene e Marco Ribeiro o ex-vereador Daniel Dorzila, o Ex-prefeito Tião Flores, de Brasiléia a Prefeita Fernanda Hassem, o Vereador Joelson Pontes, professores, gestores e servidores.

A partir de agora o professor Cleomar Portela Eduino, professor de carreira pelos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, assume no lugar da professora Rosimari Ferreira.

O Professor Cleomar Portela, já exerceu diversos cargos como Gestor Escolar na Zona Rural e Urbana, foi Secretário de Educação por três mandatos e presidente da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação).

A Secretária de Educação Socorro Nery, destacou os trabalhos prestados pela Professora Rosimari Ferreira a frente do Núcleo, e das qualidades do professor Cleomarque assume o Núcleo da See.

“É a transição de uma excelente professora que é a Rosimari para um excelente professor que é o Cleomar, faz parte da dinâmica da política e de democracia, eu tenho convicção de que o Núcleo de Educação do Estado continua muito bem representado aqui em Epitaciolândia, temos um grande desafio com a volta à aula presencial, más tem a certeza que teremos um núcleo bem pujante, fortalecendo as parcerias com a prefeitura.” Destacou a secretária.

“Saio com a certeza de dever cumprido, nestes quase três anos a frente do Núcleo, nós cumprimos nosso papel, contamos com ótima equipe que enfrentou esses tempos de pandemia que não é fácil, durante esse período fizemos o nosso melhor, tenho consciência que se trata de um novo momento político, mas como educadora estarei contribuindo com a educação por que somos de Epitaciolândia, somos do Acre e queremos o melhor para nosso estado”. Destacou Rosimari Ferreira.

Para o professor Cleomar é um desafio e um compromisso muito grande assumir o Núcleo de Educação Estadual.