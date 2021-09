Primeiro Torneio Beach Tênis no AC: conheça a nova sensação entre os esportistas acreanos

Vivas!!!!

A bela aniversariante Célia Mendes ao lado do marido Narciso! As comemorações aconteceram em clima intimista com a família. Parabéns!

Segunda, dia 27, foi dia de entoar o coro de “parabéns para você” para a odontóloga Ana Sofia, que atualmente reside em Belo Horizonte!

Um click especial do advogado Marcos Vinícius Rodrigues com as filhas, Rayssa e Yasmim. Beleza de família.

É o amor

O casal Ailton e Melissa Jares trocaram alianças no último final de semana! As comemorações do casamento ocorreram com os familiares e os amigos mais íntimos!

É big, É big…

A linda e doce Rafela Martinelo completou 13 aninhos na última terça feira! A turminha jovem e descolada aguardará os festejos no final de semana!

Torneio de Tênis

No dia 25 foi realizado o Primeiro Torneio de Tênis dos alunos do professor Alex Lima! Na foto, os alunos Mariana Tavares e Paulo Felício. A turma estava muito animada!

Primeiro Torneio Beach Tênis

A nova sensação entre os esportistas acrianos é a modalidade do Beach Tênis.

O primeiro torneio realizado na Arena Mastrangelo Jorge foi um sucesso absoluto.

As duplas campeãs Ana e Tatie DeMarchi, Cíntia Hessel e Priscila Rocha. Só love só love…

Casal Dr. Wilson Neto e a empresária Fernanda Teixeira tirando uma folga no final

De semana para curtir os encantos de Santa Cruz de Lá Sierra! Muito amor e romantismo.

O empresário Saulo Abrahão, em breve, trará muitas novidades para a Terrinha: a abertura do Duo Mais Clinic. Rio Branco agradece!

Eleição OAB/AC

Nessa terça, no auditório da FIEAC, apoiadores da pré-candidatura do advogado Rodrigo Aiache à presidência da OAB/Ac, promoveram lançamento do Movimento Inclusão e Transparência: Sua Voz Nossa Ordem