Problema do transporte público chega à Aleac e Duarte cobra de Bocalom licitação para novas empresas

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) levou para a esfera estadual o impasse sobre o transporte público de Rio Branco, que há anos é um verdadeiro imbróglio.

Segundo o parlamentar, além do péssimo serviço, o acreano paga um preço excessivo. “Quando fui vereador, trabalhei arduamente por melhorias, mas não conseguimos avançar, porque as gestões defendiam as empresas, coisa que nunca entendi, já que nunca prestaram serviço de qualidade e as tarifas sempre foram excessivas”, disse

Duarte ainda questionou Bocalom, que prometeu baixar a passagem, dando como contrapartida um repasse de quase R$ 40 milhões, sendo quase R$ 2,5 milhões em 2021 e R$ 18 milhões em 2022 e 2023.

“A minha preocupação é: mais uma vez o município de Rio Branco vai bancar com nosso dinheiro essas empresas. Serão milhões pagos por um serviço de péssima qualidade. A prefeitura não tem direito e aí quer dar o nosso para as empresas”, finalizou.