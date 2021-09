Quase 70% dos brasileiros reduziram o consumo de carne, diz Datafolha

Carne de boi, laticínios e sucos estão cada vez menos presentes na mesa dos brasileiros. Quem diz isto é a pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no jornal Folha de S.Paulo e que apurou que 85% da população deixou de consumir estes tipos de alimentos em decorrência da alta dos preços.

Segundo o levantamento, realizado entre os dias 13 e 15 de setembro, a redução do consumo de carne deu-se em 67%. Já o de pão francês, de forma ou qualquer outro tipo, apresentou redução de 41%. Outros alimentos, como o feijão e o arroz, tiveram queda de 36% e 34%, respectivamente.

Outro dado curioso foi a respeito do consumo de ovos, que aumentou em 50% e diminuiu em 20%, o que aponta para a substituição de itens nas cestas básicas em razão da crise econômica.

Isto fica mais claro ainda quando observado que a população com menor poder aquisitivo foi a mais atingida nestas reduções. 45% destas pessoas que sobrevivem com até 2 salários mínimos diminuíram o consumo de frutas. Enquanto isto, a redução em lares que vivem com mais de 10 salários foi de 8%.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou a inflação no mês de agosto em 9,68% no acumulado em 12 meses. Segundo a pesquisa, este dado é causado pelo choque do lado da oferta e depois se dissipa. Contudo, o que se observa é que estes choques estão persistindo e atingindo outros preços.