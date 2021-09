Receita Federal afirma que Lula sonegou R$ 1,25 milhão

A Receita Federal acusa o de sonegar impostos nos últimos anos. De acordo com informações, Lula vem ocultando patrimônio, além de rendimentos milionários.

De acordo com a revista Veja, o processo de execução fiscal tramita na 2ª Vara da Justiça Federal em São Bernardo do Campo (SP).

No processo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobra Lula por uma dívida de R$ 1,25 milhão, referente a impostos que deixaram de ser recolhidos.

Denúncia

Segundo a Receita Federal, o petista omitiu em suas declarações de renda os recursos que recebeu de duas empreiteiras para executar reformas no tríplex do Guarujá e no sítio de Atibaia, em São Paulo.

